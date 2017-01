(Foto: Benq)

Benq erweitert seine Produktreihe »Color Management Displays« mit dem »SW320« für Fotografen.

Der 31,5 Zoll große Monitor hat eine 4K UHD-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Pixeln im 16:9-Format. Zudem unterstützt der SW320 High Dynamic Range (HDR) 10 und bietet jeweils eine Farbraumabdeckung von 100 Prozent sRGB, 100 Prozent Rec. 709, 99 Prozent im Adobe RGB sowie 87 Prozent DCI-P3.

Das Display strahlt mit einer Helligkeit von 350 Candela pro Quadratmeter und bietet ein dynamisches Kontrastverhältnis von 20 Millionen:1. Eine Blendschutzhaube, die laut Hersteller Farbverfälschungen und Spiegelungen durch Fremdlicht verhindern soll, ist im Lieferumfang enthalten.

Laut Hersteller liefert der speziell auf die Bedürfnisse von Fotografen zugeschnittene, hardwarekalibrierte Monitor eine sehr hohe Farbverbindlichkeit. Die Benutzeroberfläche der Konfigurationssoftware »Palette Master Element« soll für eine benutzerfreundliche Kalibrierung und eine hohe Qualität des Farbprofils sorgen. Die IPS-Technologie ermöglicht eine farbkonstante Darstellung über einen weiten Betrachtungswinkel von bis zu 178 Grad horizontal und vertikal. Das 3D Look-Up-Table (LUT) mit 14 Bit verfügt über eine umfassende Detailtiefe, um Originalmotive optimal abzubilden.

Ergonomisches Arbeiten

Ebenso bringt der SW320 ergonomische Features mit: Der mehrfach verstellbaren Monitorfuß lässt sich stufenlos um 150 Millimeter in der Höhe verändern, um je 45 Grad aus der Mitte drehen und zwischen minus fünf und 20 Grad neigen. Eine 90 Grad Pivot-Funktion ist ebenfalls vorhanden. Die Blendschutzhaube kann laut Hersteller auf das Hochformat angepasst werden.

Dank des Benq Farbtemperatursensors erkennt der Monitor das Umgebungslicht und passt die Farben in Verbindung mit der »Color Display Clone«-Software automatisch an. »Color Gamut« ermöglicht es Bilder via Splitscreen gleichzeitig in unterschiedlichen Farbräumen auf dem Monitor zu betrachten. Mit dem »Hotkey Puck«, einem kabelgebundenen »OSD Controller«, der wie eine Fernbedienung funktioniert, kann der Nutzer komfortabel per Knopfdruck zwischen verschiedenen Modi umschalten. So ist der Wechsel zwischen den Einstellungen für die Bildbearbeitung und für normale Web-Browsing- oder Office-Aufgaben jederzeit möglich.

Das mit dem Technicolor Siegel »Color Certified« ausgezeichnete Profi-Display bietet eine zahlreiche Anschlussmöglichkeiten vom Displayport über HDMI und USB 3.0 sowie integrierte SD-, SDHC- und SDXC-Card-Reader. Die Garantie gilt für drei Jahre inklusive Vor-Ort-Austausch-Service.

Der Benq SW320 ist ab sofort zu einem Preis von 1.599 Euro (UVP) erhältlich.