(Foto: Benq)

Benq hat sich mit Kai Volmer als neuen Head of Sales in Deutschland verstärkt. Der 39-Jährige löst damit Matthias Grumbir, Head of Sales Österreich, ab, der nach dem Ausscheiden von Dominic Mein Mitte 2016 den Vertrieb in Deutschland interimsmäßig leitete.

Mit der Neubesetzung Volmer erhofft sich Benq das Business to Business-Segment in Deutschland weiter auszubauen. In seiner neuen Position kann er dabei auf langjährige Erfahrungen in leitenden Funktionen sowie vertriebliche Kompetenz und technisches Know-how zurückgreifen. Zuletzt war Volmer bei LG tätig. Dort war er acht Jahre in unterschiedlichen Positionen, unter anderem als Key Account Manager Distribution für Displays und Digital Signage, Business Unit Manager Displays und Digital Signage in Deutschland sowie Sales Manager B2B für Monitore, tätig.

»Fast 20 Jahre Vertriebserfahrung, gute Kontakte im Channel und in der Distribution machen Kai Volmer zum idealen Kandidaten. Dank seines Branchen- und Produktwissens verfügt er über umfassende Kenntnisse in den von Benq fokussierten Märkten und kann die Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftsideen, insbesondere im B2B Segment, vorantreiben«, freut sich Oliver Barz, Managing Director und Vice President Europe bei Benq.