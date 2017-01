(Foto: Also/3M)

Distributor Also und 3M bauen ihre Zusammenarbeit aus. Ab sofort sind die Multitouch-Displays und die Blickschutzfilter der »Vikuiti«-Serie des Herstellers beim Broadliner erhältlich. Die Displays liegen in verschiedensten Varianten, vom 32-Zoll- bis hin zum neuen 65 Zoll-Display, vor und sind für die Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen, beispielsweise im Einzelhandel, im Digital Signage-Bereich sowie im Bildungssektor, geeignet. Die Blickschutzfilter und Schutzfolien von 3M vertreibt Also bereits seit längerem – der Grossist erweitert sein Sortiment nun um die »Vikuiti«-Serie des Herstellers. Neben dem Vertrieb der Standardgrößen bietet Also seinen Partnern noch einen besonderen Service rund um die Schutzfolien: In Zusammenarbeit mit Tochterunternehmen Webinstore können Vikuiti-Folien auch nach Sondermaßen individuell angefertigt werden. Weitere Informationen über die Produkte und Lösungen von 3M sowie die Sonderanfertigung der Blickschutzfilter erteilen die Also-Mitarbeiter Manuela Kiock (3M Standard / Multi Touch) unter der Telefonnummer 02921 99-2381 oder per E-Mail unter manuela.kiock@also.com sowie Wilhelm Martens (Vikuiti) unter der Nummer 02921 99-2446 oder per E-Mail unter wilhelm.martens@also.com