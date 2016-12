(Foto: Pilot)

Distributor Pilot lud seine Handelspartner zum ersten »Vision Camp«-Event rund um das Wachstumsthema Digital Signage in das hauseigene Schulungszentrum ein. Der Händlertag fand im »Futurebox« benannten, firmeneigenen Schulungszentrum am Standort Seevetal bei Hamburg statt. Rund 340 Fachbesucher konnten sich dort in Showrooms über die neuesten Lösungen informieren und mit den Vertretern der Herstellerpartner, unter anderem Benq oder Samsung, austauschen. Lösungsanbieter präsentierten darüber hinaus kreative Anwendungsbeispiele aus dem Bereich Content-Gestaltung. Begleitet wurde die Ausstellung durch kurze Fachvorträge aus den unterschiedlichsten Bereichen. Pilot sorgte zudem für ausreichend Gelegenheit zum Networking, schließlich spielt gerade im Projektbereich Digital Signage der Erfahrungsaustausch eine große Rolle. Dieser zog sich dann auch bis in die frühen Morgenstunden hin. Wozu auch ein unterhaltsames Nebenprogramm und eine Tombola mit hochwertigen Sachpreisen beitrugen. Der Distributor kündigte folgerichtig an, das Vision Camp im Herbst 2017 wiederholen zu wollen. Hier sehen Sie die schönsten Bilder: Pilot »Digital Signage Vision Camp« 11 Bilder … auf Google+ teilen

… auf Facebook teilen

… auf Twitter teilen