Oliver Kaiser (Foto: Tech Data)

Broadliner Tech Data hat einen Distributionsvertrag mit der Papyrus Deutschland GmbH & Co. KG geschlossen und vergrößert damit sein Sortiment an Standard- und Spezialpapieren. Oliver Kaiser, Broadline-Chef bei Tech Data Deutschland, freut sich über die Vertragsunterzeichnung: »Dass wir unseren deutschen Vertriebspartnern jetzt auch das vollständige Sortiment der Papyrus anbieten können, die mit ihrer Produktbreite und -tiefe und ihrem Qualitätsanspruch zu einem der führenden Anbieter zählt, unterstreicht die Führungsposition von Tech Data im Markt für Supplies und Zubehör.« Die Partner könnten über das Supplies-Sortiment der Tech Data ein profitables Zusatzgeschäft generieren und etablieren, ist Kaiser überzeugt. Der Distributor will seinen Partnern rund um das Angebot ausführliche Sortimentsübersichten sowie einem zuverlässigen Musterservice anbieten. Interessierte Fachhändler erhalten mehr Informationen bei den Spezialisten des Tech Data Supplies Teams per Email an supplies@techdata.de .