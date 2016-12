(Foto: steelcase)

Auf der Paperworld, der internationalen Fachmesse für Papier, Bürobedarf und Schreibwaren, können Besucher 2017 einen Blick in das Büro der Zukunft werfen. Sie findet vom 28. bis 31. Januar in Frankfurt am Main statt.

Die Arbeitswelt von morgen muss sich vielfältigen neue Formen der Zusammenarbeit und Digitalisierung anpassen. Wie das konkret aussehen kann und was bereits heute umsetzbar ist, zeigt die neue Sonderschau »Büro der Zukunft« mit konkreten Beispielen. Zukünftig sollen sich zum Beispiel in Bürokomplexen neue Raumkonzepte ergeben und damit neue Produkte. Die Bürofläche wird aufgeteilt in: Die Kommunikationszone für den spontanen Wissenstransfer und das interne Get-together mit Kollegen, die Konzentrationszone als Rückzugsort, die Meetingzone zum Informationsaustausch mit externen Gästen sowie die Inspirationszone zum Entspannen oder Anregen neuer Ideen.

Rund 1.500 Ausstellern präsentieren innovative Produkte von interaktiver Präsentationstechnik über ergonomische Büromöbel bis hin zu digitalen Schreibgeräten und individuell regelbarer Beleuchtung. Zudem gibt es Bürogeräte, Büroeinrichtung und -ausstattung, Organisations- und Präsentationsmittel, Büropapiere, Schreib- und Zeichengeräte, EDV- und Druckerzubehör sowie wiederaufbereitete Druckermaterialien für die Besucher zu sehen. Täglich stattfindende Führungen, Vorträge und Best-Practice-Beispiele runden den Messebesuch ab.

»Die Fachbesucher sehen auf der Paperworld auf knapp 40.000 Bruttoquadratmetern Neuheiten und Trends, die die Arbeit im Büro effizienter, gesünder und mobiler machen«, erklärt Michael Reichhold,

Leiter der Paperworld. Komplettiert wird das Angebot mit dem Stationery-Bereich, in dem Produkte rund um Schenken, Verpacken, Feiern sowie hochwertige Schreibgeräte, Taschen und Accessoires für den privaten Papier- und Schreibwarenbedarf zu finden sind.