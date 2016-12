(Foto: OKI)

Mit Oki können Reseller die Stars der Biathlonszene in diesem Jahr aus der ersten Reihe erleben. Exklusiv mit CRN verlost der Hersteller zwei Tickets für ein Sporterlebnis der Extraklasse. Die Gewinner sitzen am 28. Dezember in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen bei der Joka-Biathlon World Team Challenge 2016 auf dem exklusiven Oki Fan-Sofa. Hier kann man die Biathlonstars hautnah erleben, denn das FanSofa befindet sich direkt an der Strecke.

Für Deutschland gehen bei dem bereits zum 15. Mal stattfindenden Event auf Weltcup-Niveau die beiden Teams Franziska Preuß und Simon Schempp sowie Franziska Hildebrand und Erik Lesser in die 1,3 Kilometer lange Loipe. Zudem erhalten die glücklichen Gewinner Zugang zur Laola VIP-Lounge inklusive Verpflegung sowie eine Stadionführung, die einen eingehenden Blick hinter die Kulissen der Veltins-Arena samt der Spielerkabine der Schalke 04-Profis bietet.

Interessenten müssen einfach drei Fragen beantworten, um bei der Verlosung dabei zu sein.

1. Was drucken Sie am meisten aus?

a. Farbe (z.B. Bilder, Grafik, Flyer, Präsentationen)

b. Schwarz-Weiß (z.B. Rechnungen, Verträge, Briefe)

c. Beides ungefähr gleich

2. Was ist Ihnen an einem Drucker wichtig?

a. Einfache Bedienung

b. Gute Druckqualität

c. Eine Vor-Ort-Garantie

3. Welche Technologie nutzt Oki?

a. Laser

b. LED

c. Tinte

Ihre Antworten (z.B. 1a, 2c, 3c) schicken Sie bitte mit dem Betreff »OKI Gewinnspiel« per E-Mail an gewinnspiel@crn.de

Oki und CRN wünschen allen Teilnehmern viel Glück und dem Gewinner viel Spaß bei der Joka-Biathlon World Team Challenge 2016.

Aktionsbedingungen:

Unter allen Teilnehmern wird Oki am 16. Dezember einen Gewinner auslosen, der zwei Tickets für das Oki Fan-Sofa in Gelsenkirchen erhält. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und der Gewinn kann nicht ausgezahlt werden. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren.