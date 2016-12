(Foto: Nec)

NEC setzt auf spezialisierte Lösungen, um seine Marktposition auf dem Display- und Projektorenmarkt weiter auszubauen. Die neueste Technologie: eine nahtlose Integration von Rasperry Pi-Geräten in Displays des Herstellers.

Large Format Displays werden immer mehr zu intelligenten Mini-Computern. Das bestätigt auch Ismayil Basusta, Channel Manager Sales DACH bei NEC. Dadurch seien die Monitore nicht mehr nur für klassische Signage-Anwendungen gerüstet, sondern auch für künftige Programmierungen. »Durch die Kooperation mit Rasperry Pi, werden NEC Large Format Displays noch intelligenter, da sie Kunden und Partner in die Lage versetzen, ihre bestehende Signage Software Anwendungen mit wenig Aufwand auf NEC Endgeräten zu betreiben. Diese Kooperation erhöht die Flexibilität in der Darstellungsform und schafft somit Zugang zu neuen Märkten«. erläutert Basusta. Die Verschmelzung der beiden Technologien kommt laut Basusta sowohl bei Kunden als auch Händlern gut an. Die Interessenten kommen aus dem Software- und Streaming-Bereich. Der Grund: »Bisher gibt es keine vergleichbare Lösung auf dem Markt. NEC ist der erste und bislang einzige Hersteller, der im Bereich Large Format Displays eine Kooperation mit Rasperry Pi vorweisen kann«, sagt der Channelmanager. Die neue Technologie unterstreiche laut Basusta aber nicht nur die Innovation von NEC, sondern auch das Marktversprechen des Unternehmens: »Die Themen Qualität und Ausfallsicherheit stehen bei uns dauerhaft auf der Agenda, ebenso wie die einfache Administration unserer Lösungen und die Integration entsprechender Features.«