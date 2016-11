(Foto: MMD)

MMD hats das neue Display »328P6VJEB« unter der Marke Philips vorgestellt. Der 31,5 Zoll.Monitor löst mit Ultra HD bei einem Format mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf. »Das neue Philips Monitors Display wurde mit Hilfe von professionellen Nutzern wie Grafikdesignern, CAD-Konstrukteuren und Finanzexperten entwickelt. Die Kombination aus fortschrittlicher Farb- und Auflösungstechnologien ist perfekt für User, die besonders auf Farbgenauigkeit und Auflösung Wert legen, und das zu einem sehr erschwinglichen Preis,« erklärt Artem Khomenko, Product Manager Philips Monitors Europa bei MMD.

Durch die UltraColor-Technologie soll die Farbwiedergabe laut Hersteller genauer werden. Das breitere Farbsektrum, das 95 statt nur 72 Prozent des NTSC-Farbraums abdeckt, soll natürlichere Grün-, Rot- und Blautöne darstellen können. Der Grund dafür liegt in der Änderung der Chemie des Panels. Üblicherweise wird die Feinabstimmung der Farbeinstellungen per Software erledigt. Als Ergänzung ist in das Display »Vertical Alignment (VA)«-Technologie verbaut. Sie hat einen sehr hohen statischen Kontrast, was laut Hersteller für hellere Bilder sorgen soll.

Darüber hinaus bietet der Monitor verschiedene Anschlussmöglichkeiten, mit denen User hochauflösende unkomprimierte Videos und Audiodaten streamen können, um beispielsweise 4K-Filme mit 60 Bildern pro Sekunde flüssig wiederzugeben. Das Display unterstützt USB 3.0 mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s sowie MHL-Verbindungen.

Weiter Features sind unter anderem die Philips Flicker-Free Technologie, die Bildschirmflimmern minimieren soll. Der ergonomische Standfuß »Smart Ergo Base« kann gekippt, geschwenkt und in der Höhe verstellt werden.

Der neue Philips 328P6VJEB ist ab sofort erhältlich. Der UVP beträgt 699 EUR.