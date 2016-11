(Foto: Conrad)

Technikbegeistern, die schon lange ein Auge auf das Thema geworfen haben, will Conrad mit dem »RF100« einen kostengünstigen Einstieg in die Welt des 3D-Drucks bieten. Auch für Bildungseinrichtungen, die sich mit dem der neuen Technik auseinandersetzen wollen, ist der Drucker laut dem Elektronikversender geeignet. Der Clou: Conrad liefert den Drucker bereits fertig zusammengebaut samt notwendigem Material, Modellen und Werkzeug.

Der Drucker ist so vorkonfiguriert, dass er innerhalb weniger Minuten startklar sein soll. Als Bauraumgröße gibt Conrad 10x10x10 cm an. Die Bedienung erfolgt wahlweise mit der mitgelieferten Software als auch ohne PC über das integrierte LCD-Display. Ausdrucke sind nicht nur vom PC, sondern auch direkt von der SD-Karte möglich. Die liefert Conrad gleich mit und packt über 100 ausdruckbare 3D-Modelle darauf. Als Material wird 250g weißer PLA-Kunststoff und Probematerialen der renkforce Materialien Holz, Kupfer und Gummi in Größen von je 50g dem Drucker beigelegt.

Für Kunden aus dem Education-Bereich will Conrad den RF100 in Kürze mit einer passenden Einhausung zur Absicherung gegen Eingriffe und Verletzungen anbieten. Das Unternehmen gibt für das Starter-Kit samt Drucker, Werkzeug, SD-Karte und Material einen Kampfpreis von 299 Euro an.