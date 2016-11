(Foto: Infocus)

Mit den 85-Zoll-Varianten des »Mondopad«, »Big Touch« und »JTouch« baut Infocus die Produktfamilie seiner interaktiven Large Format Displays weiter aus. Das »Mondopad Ultra« beispielsweise ist laut Hersteller eine optimale Kommunikationszentrale für große Arbeitsgruppen in Konferenzsälen, Schulungsräumen oder Tagungszentren. Das All-in-One-Gerät ermöglicht es externen Teilnehmern an der Präsentation teilzunehmen, indem sie sich per PC, Tablet oder Smartphone dazuschalten können. Das Mondopad ist mit einem 4K-LCD-Display mit optischem Touch und »Anti Glare«-Technologie ausgestattet, sowie mit einem Intel i7 Prozessor. Mit der Infocus Collaboration-Softwaresuite, die einen Präsentationsbildschirm mit Notizfunktion, White Board, Telefon- und Videokonferenzsystem, Wiedergabegerät sowie PC in einem bietet, sind Insellösungen laut Hersteller nicht mehr nötig. Mittels einer integrierten Steuerungssoftware sollen sich zudem Präsentationen auf dem Mondopad von allen Windows- oder Apple-Notebooks kabellos steuern lassen.