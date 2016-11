(Foto: Acer)

Mit der BE-Serie präsentiert Acer neue Business-Monitore im 16:9 Format, die durch Abdeckung des sRGB-Farbraums sowie einer 6-Achsen Farbanpassung vor allem für kreative Köpfe, wie Grafiker, Fotografen oder Webdesigner entwickelt wurden. Per Multi-Stream-Technologie lässt sich ein Display um bis zu drei zusätzliche Bildschirme erweitern. Durch das Zero-Frame-, also das rahmenlose Design, sollen die Monitore nahezu nahtlos ineinander übergehen.

Der »BE240Y« ist 23,8 Zoll groß und mit einem IPS-Panel ausgestattet, das einen sichtbaren Bereich von 526 x 296 Millimeter sowie Full HD-Auflösung mit 1.920 mal 1.080 Pixeln bietet. Die 27-Zoll-Geräte »BE270U« und »B270UA« haben eine WQHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Pixel. Die Helligkeit gibt der Hersteller mit 250 Candela pro Quadratmeter für den BE240Y an, bei den 27-Zöllern liegt sie bei 350 Candela pro Quadratmeter. Das Kontrastverhältnis beträgt bei allen Monitoren der BE-Serie 1.000:1. Die Reaktionszeit soll laut Hersteller sechs Millisekunden betragen.

Die Business-Monitore haben auch mehrere Anschlussmöglichkeiten: So sind BE240Y und BE270U mit einem Display Port, Mini Display Port und fünf USB 3.0 Anschlüssen ausgestattet. Zudem können über zwei MHL-fähige HDMI-Ports Inhalte von mobilen Geräte wiedergegeben werden. Der BE270UA Monitor verfügt zusätzlich über einen USB 3.1 Type C-Port-Anschluss.

Auch in der Ergonomie punkten die Displays mit »Ergostand« und »Eye Protect«. So filtert Acers „Eye Protect“-Technologie laut Hersteller nicht nur blaues Licht, sondern eliminiert neben Display-Flackern auch störende Reflexionen. Die Bildschirme lassen sich von minus fünf bis 35 Grad neigen, bis zu 60 Grad schwenken, um 150 Millimeter in der Höhe verstellen und um 90 Grad drehen.

Die Monitore BE240Y und BE270U der BE-Serie sind ab sofort erhältlich. Der BE240Y soll 296,90 Euro (UVP) kosten, der BE270U 579,90 Euro. Der BE270UA folgt 2017.